Стало известно, какие киоски снесут в Воронеже в ноябре

Расправа над незаконными киосками в Воронеже пошла на спад. Фото: Иван МАКЕЕВ

В мэрии Воронежа опубликовали информацию о воронежских киосках, которые планируют снести в ноябре. Их совсем немного – всего четыре.

Три приговоренных киоска находятся в Левобережном районе по одному адресу: улица Писарева, 1а. В одном пока еще продают овощи и фрукты, в другом – шаурму. Третий тоже продуктовый.

Еще один киоск попал под раздачу в Железнодорожном районе. Расположен он в ныне полудиких местах – недалеко от бывшего завода «Видеофон». Лить слезы по нему вряд ли кто будет – судя по всему, он давно заброшен.

Видимо, эпопея нещадной борьбы с незаконными киосками прошла. Напомним, их яростным гонителем был Алексей Антиликаторов в ту пору, когда работал вице-мэром. Сейчас у него другие проблемы. Антиликаторов ныне находится под домашним арестом по подозрению в получении взятки в 1,5 миллиона рублей.