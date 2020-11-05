Воронежский суд не прекратил дело бывшего высокопоставленного росгвардейца

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Ленинский районный суд вернул уголовное дело бывшего замначальника регионального управления Росгвардии Александра Ухина следователям. Об этом рассказали в суде 5 октября.

Напомним, экс-замначальника стал фигурантом дела о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) за привлечение подчиненных к ремонту домовладения. Бывшего высокопоставленного гвардейца подозревают в том, что он использовал труд своих подчиненных для своих личных целей. А именно, по версии следствия, в период с мая по август 2018 года якобы привлекал к ремонту собственного дома и благоустройству участка пятерых своих сотрудников. Ущерб от действий Ухина оценили в 160 тысяч рублей.

Дело было передано в Центральный райсуд, но потом его определили в Ленинский по подведомственности. Оно поступило 3 ноября, пояснили в суде. Следователь обратился с ходатайством о прекращении уголовного дела и просил назначить бывшему замначальника судебный штраф, поскольку тот погасил причиненный ущерб. Однако судья отказал в удовлетворении ходатайства и вернул дело «в связи с несоответствием сведений, изложенных в ходатайстве с фактическими обстоятельствами уголовного дела, установленными в суде».

Александр Ухин 2 марта 2020 года был уволен со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника. Эту информацию подтвердили в региональном управлении Росгвардии.