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Общество

На лекарства для лечащихся на дому воронежцев выделят 90 млн

Воронежские власти готовы добавить еще столько же средств
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

В Воронежской области закупят препараты для людей, лечащихся от коронавируса на дому. Федеральный центр уже выделил на эти цели 90 миллионов рублей. Об этом стало известно в ходе заседания регионального оперштаба 5 ноября.

Кроме того, департамент здравоохранения просчитает, хватить ли денег на всех или потребуются дополнительные вложения на лекарства. Сумму могут увеличить за счет областного бюджета.

– Экономить на этом не будем, сейчас важно разгрузить стационары для болеющих в средней и тяжелой форме. Если надо будет добавить еще 90 млн, добавим, – резюмировал губернатор.

Что касается ситуации в целом, то на заседании оперштаба было отмечено, что она стабилизируется как по количеству выявляемых ежесуточно больных, так и по количеству госпитализируемых и выздоравливающих.

– Но очевидно: впереди фаза роста заболеваниями гриппом и ОРВИ. И мы к этому готовы, необходимо пройти этот этап спокойно, — пояснил губернатор Александр Гусев.