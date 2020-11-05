Под Воронежем мужчина перед праздником ограбил приятеля

Во вторник, 3 ноября, около пяти часов вечера в Семилуках во дворе дома на улице 9 Января двое мужчин вроде бы спокойно выпивали перед Днем народного единства. До поры, до времени. Пока 57-летний участник пьянки не выхватил у 43-летнего 1100 рублей и не убежал. Обиженный поведением старшего приятеля житель Семилук пошел в полицию.

Сотрудники уголовного розыска опросили очевидцев преступления. И достаточно быстро задержали грабителя. Прямо у него дома на улице Чайковского Семилук.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Задержанного мужчину отправили в следственный изолятор. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.