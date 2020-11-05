В Воронеже пенсионер, зарезавший своего приятеля, может отправиться в тюрьму до конца жизни

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении 67-летнего воронежца. Его обвиняют в убийстве.

Преступление произошло 28 мая. В тот день пенсионер пришел в гости к 68-летнему приятелю, жившему на улице Хабаровской микрорайона Сомово. Какое-то время знакомые мирно выпивали. Как это часто бывает, алкоголь разбудил темные инстинкты. И гость набросился на хозяина, обидевшись на какие-то его слова. Бил руками и ногами куда попало, а потом еще и два раза ударил ножом в грудь. Умершего мужчину соседи обнаружили только через несколько дней. Убийцу задержали

- На предварительном следствии 67-летний мужчина свою вину признал. Ее подтверждают также показания свидетелей и заключения проведенных судебных экспертиз - сообщил руководитель следственного отдела по Железнодорожному району Воронежа регионального следственного управления СК России Роман Гречущев. – По части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» ему грозит до 15 лет лишения свободы.