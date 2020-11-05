Ипотека с господдержкой продлена

Программа ипотеки с господдержкой, стартовавшая в конце апреля 2020 года, постановлением Правительства РФ продлена до 1 июля 2021 года. Изначально программа действовала до 1 ноября 2020 года. По программе ставка ипотечного кредита в Сбербанке составляет от 6,1% годовых при регистрации сделки в электронном виде.

Наибольшим спросом ипотека с господдержкой пользуется в Чувашии (48,5% от всех выданных Сбербанком ипотечных кредитов на вторичном и первичном рынке жилья), Карелии (46,5%), Санкт-Петербурге (43,1%), Воронежской области и Мурманске (по 41,7%). В общем объёме кредитов на покупку квартир в новостройках в Сбербанке доля льготной ипотеки превышает 90%.

Льготная ипотека выдаётся на покупку квартир в новостройках. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. рублей. Первоначальный взнос — не менее 15% стоимости жилья. Срок кредита — до 20 лет.

Кирилл Царёв, руководитель блока «Розничный бизнес» ПАО Сбербанк:

«По программе ипотеки с господдержкой Сбербанк уже выдал 140 тысяч кредитов на общую сумму 360 млрд рублей. Мы принимали активное участие в разработке программы и считаем её одним из ключевых элементов поддержки населения во время пандемии коронавируса. Именно льготная ипотека сыграла важнейшую роль в восстановлении кредитования летом и осенью 2020 года. Важно, что ипотека с господдержкой имеет комплексный оздоровительный эффект для экономики страны: это не только отличный способ решить жилищный вопрос, но и развитие всего строительного сектора страны, а также его многочисленных подрядчиков — производителей товаров для ремонта, мебели и так далее. Поэтому мы всячески приветствуем продление ипотеки с господдержкой и приглашаем клиентов воспользоваться ею».

Кроме того, Сбербанк активно участвует во всех государственных программах, направленных на повышение доступности ипотеки для россиян. В частности, в программе «Сельская ипотека», о расширении параметров которой на днях было объявлено. Ключевым изменением стала возможность использования материнского капитала в качестве первоначального взноса. Также в скором времени, чтобы взять ипотечный кредит в сельской местности, будет необязательно обладать правом собственности на землю – достаточно договора аренды. Данные изменения вступят в силу 1 января 2021 года.

Кстати, всего по итогам девяти месяцев текущего года Центрально-Чернозёмный банк Сбербанка выдал около 31,2 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму более 50 млрд рублей. Средняя сумма займа на жилье, таким образом, превысила 1,6 млн рублей.

Более всего жилищных кредитов от Сбербанка получили жители Воронежской области, которые за девять месяцев 2020 года отпраздновали свыше 11,3 тысячи новоселий. Общий объем выданных Центрально-Чернозёмным банком кредитов составил почти 18,8 млрд рублей.

В Белгородской области с помощью Сбербанка улучшили свои жилищные условия более 5,3 тысячи семей, получив жилищных кредитов на сумму 9,2 млрд рублей. Также при поддержке Центрально-Чернозёмного банка почти по 4 тысячи новоселий с начала года отпраздновали жители Курской и Липецкой областей, ещё 3,5 тысячи – в Орловской и 3,1 тысячи – в Тамбовской области.