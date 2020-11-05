В Воронеже дело гражданского мужа, забившего жену до смерти за пьянку, дошло до суда

За избиение гражданской жены до смерти ее сожитель может отправиться за колючую проволоку на 15 лет. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Дошло до суда довольно гнусное дело 42-летнего субъекта мужского пола. Вечером 4 июля он пришел к 43-летней сожительнице, приютившей его в своей квартире на улице Переверткина Железнодорожного района. И начал разыгрывать из себя ревнителя нравственности, предъявлять претензии, что женщина пьяна. И так распалил себя, что набросился на свою вторую половину и начал бить несчастную и руками, и ногами. А потом, увидев, что женщина еле дышит, просто сбежал. А та умерла от закрытой травмы груди.

Гражданского мужа задержали, он признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Следствие по нему завершили. Дело передали в суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.