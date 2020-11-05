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Происшествия

В Воронеже дело гражданского мужа, забившего жену до смерти за пьянку, дошло до суда

Мерзавец после того, как много раз ударил свою сожительницу руками и ногами, даже не вызвал скорую, - просто сбежал
Юрий КОЗЛОВ
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За избиение гражданской жены до смерти ее сожитель может отправиться за колючую проволоку на 15 лет.

За избиение гражданской жены до смерти ее сожитель может отправиться за колючую проволоку на 15 лет.

Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Дошло до суда довольно гнусное дело 42-летнего субъекта мужского пола. Вечером 4 июля он пришел к 43-летней сожительнице, приютившей его в своей квартире на улице Переверткина Железнодорожного района. И начал разыгрывать из себя ревнителя нравственности, предъявлять претензии, что женщина пьяна. И так распалил себя, что набросился на свою вторую половину и начал бить несчастную и руками, и ногами. А потом, увидев, что женщина еле дышит, просто сбежал. А та умерла от закрытой травмы груди.

Гражданского мужа задержали, он признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Следствие по нему завершили. Дело передали в суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Криминал