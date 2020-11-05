Замглавы воронежского УФСИН заподозрили в мошенничестве с использованием служебного положения

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Силовики по материалам регионального УФСБ возбудили уголовное дело по ч. 3. ст. 159 УК РФ («Мошенничество» с использованием служебного положения). Под подозрение попал заместитель начальника УФСИН по Воронежской области. Об этом «Комсомольской правде» сообщил источник в правоохранительных органах 5 ноября.

По его информации, подозреваемый – действующий сотрудник. Предположительно, он с сентября 2019 года по август 2020-го, занимая должность преподавателя в Воронежском институте ФСИН, не исполнял свои служебные обязанности. А именно – пропускал лекции, не проводил занятия со слушателями по повышению квалификации. При этом за преподавательскую деятельность получал надбавки из федерального бюджета. Какая точно сумма – неизвестно.

Источник не исключает, что впоследствии могут всплыть и другие эпизоды. В данный момент проводится проверка в отношении высокопоставленного сотрудника, поскольку он также отвечал за кадровые вопросы в УФСИН.

Источник также уточнил, что замначальника признал вину. В данный момент он находится под подпиской о невыезде.