1,5 млн человек посетили «Дом по другим правилам» Tele2

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Компания открывает новый сезон проекта «Дом по другим правилам». Диджитал-пространство стало популярным у жителей разных регионов России еще весной: в онлайн-доме проходили лекции, экскурсии, кулинарные мастер-классы, концерты, кинопоказы, тренировки. Летом Tele2 пригласила всех гостей дома в путешествие по разным регионам Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. В новом сезоне проекта, который стартовал 2 ноября, посетители диджитал-пространства побывают в Перми, Москве, Челябинске, Иркутске и Мурманске.

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