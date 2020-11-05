В Воронежской области росгвардейцы задержали грабителей магазина

Фото Управления Росгвардии по Воронежской области

Инцидент произошел в городе Россошь. Сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение о грабеже в местном сетевом магазине. Двое неизвестных мужчин ворвались в торговую точку и похитили алкоголь и продукты питания. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Воронежской области по взаимодействию со СМИ 5 ноября.

После ограбления злоумышленники сели в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

Прибывшие на вызов росгвардейцы уточнили приметы похитителей и машины, на которой они уехали. Через какое-то время похожий автомобиль был замечен в ходе патрулирования. В нем же сидели и мужчины, похожие по описанию на грабителей.

Они были задержаны. Под подозрением оказались ранее судимый за кражу и изнасилование житель села Поповка Россошанского района и ранее судимый за грабеж житель хутора Суд-Николаевка Подгоренского района. В данный момент мужчины переданы полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.