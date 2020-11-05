Под Воронежем пассажир с ножом пытался отобрать машину у таксиста

Теперь пассажиру грозит до 10 лет тюрьмы Фото: из архива "КП"

Разбойное нападение было совершено в Рамонском районе 28 октября. В дежурную часть обратился 35-летний воронежец, подрабатывающий таксистом. Он сообщил, что один из клиентов, заказавший поездку, угрожая ножом, пытался захватить его автомобиль. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 5 октября.

В тот день потерпевший принял заказ через приложение такси. Пассажир просил отвезти его в село Ямное Рамонского района. Прибыв на место, злоумышленник попросил остановиться в лесополосе. После этого достал нож и потребовал водителя выйти из машины. Владелец авто не растерялся: схватил нож руками и вытолкнул нападавшего, а затем обратился в полицию.

Правоохранители установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Был задержан 29-летний житель Рамонского района. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно санкции статьи, ему «светит» до десяти лет лишения свободы.