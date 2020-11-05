Водолазы ищут в реке Воронеж пропавшего во время подводной охоты дайвера

Фото - водолазная группа «ДобротворецЪ»

Сегодня, 5 ноября, водолазы начали обследовать водохранилище и реку Воронеж в поисках пропавшего дайвера Максима Николаевича Коротких. Мужчине 40 лет. Он во вторник, 3 ноября ушел заниматься подводной охотой и с тех пор о нем ничего не известно. Накануне водолазная группа «ДобротворецЪ» попросила о помощи дайверов, водолазов, подводных охотников и судоводителей с лодками. Об этом рассказал старший на месте Юрий.

Волонтеры для поисков Максима Коротких собрались сегодня утром в районе Северного моста. Сейчас они ищут его в реке Воронеж.

Из особых примет: Максим Коротких был одет в гидростюм с аквалангом.

Те, кто готов помочь, могут позвонить по номерам +7 926 001-46-75, +7 905 053-64-83.

В Воронежской области так же продолжаются поиски 45-летнего рыбака Игоря Шабельского.