В Воронежской области мошенник отобрал у женщины 608 тысяч рублей

В среду, 4 ноября, праздничный день обернулся для 45-летней жительницы Кантемировского района сильнейшим шоком. В 14.00 ей позвонил незнакомец, представился сотрудником службы безопасности банка. И заявил, что с ее карты мошенники пытаются «увести» деньги. Для их безопасности якобы нужно сделать несколько переводов через банкомат. Испуганная женщина сделала все по инструкции афериста. И только когда он перестал отвечать на звонки, поняла, что стала жертвой преступника.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до шести лет лишения свободы). Всего за сутки было восемь сообщений о схожих аферах. Добычей мошенников стала сумма в 1,2 миллиона рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД. - Если Вы стали жертвой аферистов, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02. В этом случае шансы быстро найти преступников значительно увеличиваются.