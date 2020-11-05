Воронежцев предупредили об аферистах, наживающихся на поверке счетчиков

Такие извещения можно смело выбрасывать в мусорку. Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

За неделю три воронежца стали жертвами аферистов, наживающихся на поверке счетчиков. Об этом сообщили в «РВК-Воронеж». Всего в эту организацию поступили 20 сообщений о получении «извещений» от Единой информационной службы Жилищно-коммунального хозяйства. Там грозят, если люди не заплатят, начислять им за воду по среднему нормативу, что гораздо дороже. Любопытно, что телефон для обратной связи, указанный в извещениях, молчит.

- Если в конце сентября мы за неделю зафиксировали восемь случаев, когда граждане платили за ненужную услугу, то в октябре уже меньше воронежцев, которые доверились этой организации и произвели поверку счетчиков, - рассказала начальник отдела по контролю бытовых потребителей «РВК-Воронеж» Вероника Сенина. - Тем не менее, еще остаются те, кто идет на поводу у «рекламных извещений» и платит за процедуру несколько тысяч рублей. Хотя если срок поверки счетчика ещё не подошел, эти траты бесполезны.

В «РВК-Воронеж» призывают горожан уточнять информацию о сроках поверки счетчиков. Они указаны в паспорте прибора. Информацию также можно уточнить в «РВК-Воронеж», а также в своей управляющей компании или ТСЖ. Имейте в виду: техническую документацию от Единой информационной службы ЖКХ водоканал в работу не примет и прибор на учет не поставит, так как данные об этой организации отсутствуют в единой базе Росаккредитации.

По окончании установленного в паспорте срока у счетчика можно продлить период эксплуатации (поверить) или заменить на новый с последующей бесплатной первичной опломбировкой. При этом поверка будет дешевле замены.

«РВК-Воронеж» рекомендует обращаться за этими услугами только к проверенным компаниям. Заявку на замену и поверку счетчиков холодной и горячей воды жители города могут оформить на официальном сайте предприятия, по телефонам контакт-центра 206-77-07 или 206-77-06.

Поверку и замену водомера также можно заказать через мобильное приложение «РВК.Услуги». Оно бесплатно для скачивания на базе Androidи IOS. После оформления заявки оператор сам свяжется с заказчиком, чтобы уточнить дату и время выполнения работ.