По прогнозам, средняя зарплата в Воронеже в 2021 году превысит 43 тысячи рублей

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

Среднемесячная заработная плата в Воронеже в 2021 году может составить 43 053 рублей. Это следует из прогноза социально-экономического развития областного центра на 2021 год и на плановые периоды 2022 и 2023 годов. Документ был подготовлен городским управлением экономики. Его одобрил мэр Вадим Кстенин, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте горадминистрации 3 октября.

Согласно документу, специалисты оценили среднюю зарплату воронежцев в 2020 году в сумме 40 727 рублей. В следующем году, по прогнозу, она увеличится почти на 2,5 тысячи рублей – до 43 053. Примерно на такую же сумму произойдет рост и в 2022 году. В среднем воронежцы могут получать – 45 770 рублей. А в 2023 году – 48 960 тысяч.

Впрочем, среднемесячные денежные доходы на душу населения, по оценке экономистов, составят в 2020 году 36 941 рубль, а в 2021 году – 39 383. А также реальные денежные доходы с учетом инфляции в этом году снизятся и составят всего 97,6% от сумм прошлого года. В следующем году их рост запланирован на уровне 3,3%.