В Воронежской области вакцинировали против гриппа уже более 887 тысяч человек

В Воронежской области вакцинировали против гриппа 887 222 жителя. Это 38,2% от всего населения. При этом более 865 тысяч человек прошли иммунизацию за счет средств федерального бюджета, за счет прочих средств − 21 341 человек. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Ожидается, что всего будет иммунизировано 1 303 663 человека.

- В этом году планируется охватить профилактическими прививками не менее 60% населения области. В прошлом году этот показатель был существенно ниже – 47%, - уточнили в облздраве. - Ежегодно вакцинируются все желающие, но есть определенные категории, кому данная прививка обязательна. Это работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, дети, пожилые старше 60 лет.

Медики отмечают, что особенно важно делать прививки от гриппа в период пандемии, так как сочетание гриппа и COVID-19 может привести к осложнениям.

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