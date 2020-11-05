В воронежском доме с «электрическими» батареями прорвало систему отопления

Для устранения аварии во всем доме отключили отопление Фото: из архива «КП»

Жильцы злополучной многоэтажки № 92 по улице Хользунова снова переживают коммунальное бедствие. Напомним, несколько лет назад батареи в доме ни с того, ни с сего начали бить людей током. На этот раз в подвал хлынул кипяток из системы отопления.

- Только пустили столь долгожданное тепло, как изношенная в хлам система отопления не выдержала, и под квартирами №№ 71 и 107 кипяток хлынул в подвал, - сообщили жильцы дома. - Авария произошла в праздник 4 ноября. И без того насквозь прогнившие полы квартир на первом этаже начали нагреваться от жара, стены покрылись конденсатом, а в подъезде образовался парной туман.

Аварийная служба экстренно отключила отопление. Люди сидят в холодных и сырых квартирах.

«Комсомолка» выяснила положение дел в УК «Мастер», которая обслуживает многоэтажку.

- Панельный дом 92 по ул. Хользунова 1977 года постройки. Несмотря на то, что многоэтажке всего 43 года, многие инженерные системы в плохом состоянии и требуют капитального ремонта. Управляющая компания совместно с жителями донесла эту информацию до Фонда капитального ремонта Воронежской области, поэтому массовые работы в доме запланированы на 2023-2025 годы. В этот срок должны провести капремонт систем водоотведения, горячего водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, кровли, подвальных помещений и фасада. Фактически, дом полностью обновят, проблемы с подтоплением подвала и порывами будут решены, - рассказали в компании.

Но до этого времени проблемы панельки приходится решать методом «затыкания дыр». И, хотя систему отопления летом испытали и отремонтировали дефектные участки, теперь течь возникла на другом месте.

- Аварийная бригада в 23:30 перекрала отопление. Утром наши специалисты вышли на место, оценили, какой материал потребуется, и приступили к устранению утечки. Если не возникнет сложностей, то к концу дня в дом вернется отопление. Мы приложим к этому максимум усилий, - отметили в УК «Мастер».