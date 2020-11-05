Воронежский «Буран» в матче с питерской «СКА-Невой» разжился одним очком

В интересной игре "ураганные" все-таки уступили в овертайме. Фото: с сайта ХК «Буран»

В домашнем матче с питерским «СКА-Невой» хоккеисты «Бурана» провалили первый период. Гости перебросали «ураганных», и закономерным итогом их преимущества стала шайба, заброшенная Владиславом Курбатовым на восьмой минуте – 0:1.

Во втором периоде «ураганные» стали играть намного активнее. Команды создали достаточно много опасных моментов, но в голы они не воплотились.

В третьей 20-минутке натиск «Бурана» все же принес свои плоды. Максим Денежкин все-таки распечатал ворота Дмитрия Николаева – 1:1. Случилось это на 55 минуте До конца основного времени «ураганные» выстояли в меньшинстве.

В овертайме продолжилась интересная игра с обилием голевых моментов. «Ураганным» свои реализовать не удалось. А вот гостям удалась комбинация, в завершении которой Данил Савунов все-таки принес победу своей команде – 1:2.

«Буран» набрал одно очко, всего у воронежской команды их стало десять. «Ураганные» занимают 23 место в турнирной таблице ВХЛ. Впереди игра 6 ноября с очень серьезным соперником – «Динамо» из Санкт-Петербурга. Этот клуб занимает седьмое место и набрал уже 24 очка. Матч стартует в 19.00.