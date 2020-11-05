Защитника воронежского «Бурана» вызвали в сборную России

Роман Бычков. Фото: с сайта ХК «Буран»

Защитника «Бурана» и ярославского «Локомотива» Романа Бычкова (напомним, клуб-шеф на время отправил в стан «ураганных» этого молодого хоккеиста) вызвали в сборную России. 5 ноября лучшие молодые хоккеисты нашей страны провели первую тренировку на льду «Хартвалл Арены» в Хельсинки. А уже 6 ноября сборная стартует на Кубке Карьяла матчем против хозяев турнира – сборной Финляндии.

Напомним, принято решение под флагами национальной сборной, по сути, отправить молодежную. Дело в том, что в основной команде страны сложилась непростая ситуация с коронавирусом. И основных хоккеистов сборной в таких условиях дергать из их клубов посчитали нецелесообразным. Зато дали возможность нашим молодым игрокам набраться бесценного опыта. Против них-то будут играть основные составы сильнейших сборных Европы – Финляндии, Швеции и Чехии.

И тренер у этой сборной очень крутой – Игорь Ларионов. Верим, что знаменитый Профессор не даст молодежи ударить в грязь лицом. А мы будем болеть не только за сборную в целом, но и персонально за Бычкова. Кстати, в тренировке 5 ноября Виктора поставили в пару к Даниилу Кузьмину (ЦСКА). В его пятерке также были нападающие Егор Спиридонов из питерского СКА, Данил Алалыкин (уфимский «Салават Юлаев) и Захар Бардаков (подольский «Витязь»).