В Воронежской области под колесами иномарки погиб 17-летний пешеход

По факту аварии проводят прооверку Фото: из архива «КП»

20-летний водитель на «Шевроле Авео» насмерть сбил 17-летнего парня на улице Советской в поселке городского типа Грибановский. Авария произошла в 20.35. По данным полиции, молодой человек переходил дорогу не по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы. С места аварии его доставили в больницу, но врачи не смогли спасти пострадавшему жизнь.

По факту аварии организовали проверку.

Напомним, ранее мы писали об аварии, в которой в тот же день разбилась компания молодежи. Одна 20-летняя девушка погибла, еще четыре человека госпитализировали.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона произошло 96 ДТП, в шести авариях пострадали восемь и погибли два человека.