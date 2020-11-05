В лобовом столкновении на воронежской трассе разбилась компания молодежи

Вечером 4 ноября на 48-ом километре дороги «Воронеж-Луганск» недалеко от села Костенки столкнулись «Мицубиси Лансер» и «Фольксваген Транспортер». Управляя легковым автомобилем, 20-летний водитель не выдержал безопасный боковой интервал и зацепил двигавшийся навстречу микроавтобус под управлением 65-летнего жителя Острогожска.

В результате аварии 20-летняя пассажирка «Митсубиси» получила смертельные травмы и погибла на месте. Оба водителя, а также два пассажира легкового автомобиля, молодые люди 19 и 20 лет попали в больницу с различными ранениями.

Полиция проводит проверку по факту аварии для выяснения всех ее обстоятельств.