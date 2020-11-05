Воронежцев просят поддержать диких животных, находящихся на лечении и содержании

Воронежский Центр охраны животных «Наша природа» обращается к неравнодушным людям, желающим поддержать волонтерскую организацию:

- У нас закончились расходники: пелёнки, шприцы (особенно инсулиновые), солома и сено, очень нужны миски и поилки для грызунов! К сожалению, опытным путём выяснили, что многие магазинные поилки протекают, даже новые. У качественных поилок стоимость варьируется 350-550 рублей. Нам очень нужно закупить хотя бы 30 поилок, мисок и пополнить запасы расходников.

Сотрудники Центра готовы принять в дар миски и поилки, бывшие в употреблении. Также есть потребность в переносках для животных и выставочных палатках.

Если у вас есть возможность и желание поддержать Центр материально, пожертвования надо направлять по реквизитам, которые опубликованы в официальной группе организации в соцсети «Вконтакте» vk.com/topic-54259296_40178330. Здесь же публикуется отчёт о движении средств: https://vk.cc/avFJs0