В воронежских маршрутках активизировались карманники

Берегите свои кошельки! Фото: из архива «КП»

Жительница Воронежа Елена через соцсети предупредила горожан о ворах, которые попытались обчистить ее сумку на остановке в районе Кольцовского сквера.

- Орудует пара: пока парень поднимает шум, пытаясь узнать у пассажиров и водителя, на какую маршрутку сесть, женщина открывает сумки и ворует их содержимое, - поделилась Елена. - У меня открыли рюкзак, но там денюшек нет. Пассажирка поймала воровку за руку, но та все равно удрала.

Автор сообщения предполагает, что пара, скорее всего, кочует по городу, выбирая многолюдные остановки, и на одном месте долго не задерживается, чтобы не попасться полиции.

- Будьте внимательны и предупредите близких, - добавляет потерпевшая.