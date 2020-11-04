В Воронеж приехала выставка «Россия. Полет через века»

Во Дворце творчества детей и молодежи открывается всероссийская фотовыставка «Россия. Полет через века», посвященная Дню народного единства.

Посетители смогут увидеть лучшие работы признанных фотохудожников, увидеть жемчужины Воронежского края.

Общероссийский проект «Россия. Полет через века» объединил фотографов из разных уголков страны. Их объективы запечатлели завораживающие пейзажи Куршской косы и Ключевской Сопки, заснеженное Заполярье, хребеты величественных Кавказских гор и другие легендарные места России. Выставка одновременно проходит во всех 85 регионах России. Посетить ее можно бесплатно.