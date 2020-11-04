Воронеж занял верхнюю строчку рейтинга мистических городов

Воронеж признали самым мистическим городом страны. Столица Черноземья возглавила рейтинг, составленный агентством Zoom Market в октябре 2020 года. Интервьюеры спрашивали респондентов, как они относятся к мистике, верят ли в существование потусторонних сил, сталкивались ли сами или их знакомые с ними, и если сталкивались, то с какими? Опросили всего 2640 человек в 22 городах России - лично или по телефону.

Аналитики отметили, что именно жители Воронежа больше всего верят в существование потусторонних сил. В целом исследование показало, что среди тех, кто указал, что сталкивался с потусторонними силами, 89% указали призраков, 7% - домовых, 4% - прочую нечисть.