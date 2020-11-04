400 лампочек и энтузиазм: воронежцы восстановили советскую иллюминацию на Заставе

Фото восстановленной иллюминации воронежец выложил в своих аккаунтах в соцсетях

«Пионерский огонь» загорелся на пятиэтажке на Заставе. Иллюминацию советских времен восстановили двое воронежцев - Texnur_Sleepless и Алексей Блохин.

- Почти месяц мы с Алексеем искали материалы и собирали все воедино. Самое сложное было - выкручивать и чистить патроны для ламп, некоторые просто рассыпались. Но мы нашли выход из ситуации, начав приваривать провода к лампам, а патрон использовать как держатель. Весь этот проект нехило нас вымотал и ударил по карману. На эту иллюминацию ушло больше 400 лампочек накаливания. Провода, краску, патроны, припой и остальные расходники мы даже не считали, - написал в своем блоге в Инстаграмм Texnur_Sleepless.

Фото восстановленной иллюминации воронежец выложил в своих аккаунтах в соцсетях

Воронежец, известный фотосессиями заброшенных мест Воронежа, признался, что именно эту иллюминацию восстановили потому, что к ней подобраться проще всего - чтобы достать до других, нужна автовышка.