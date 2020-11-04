В воронежском парке «Дельфин» планируют спилить 116 старых деревьев

Концессионер парка «Дельфин» предложил мэрии выпилить старые и больные деревья на центральной аллее и на их месте высадить молодые насаждения.

- Наши дендрологи провели обследование состояния деревьев на аллее, вязы, произрастающие вдоль нее, ослаблены, это приводит к появлению морозобойных трещин на стволе и возникновению бактериальных заболеваний коры и древесины, у всех вязов выявлена асимметричность кроны с элементами усыхания, часть скелетных ветвей под углом менее 45 градусов к поверхности тротуара, что представляет угрозу для посетителей парка и пешеходов в ветреную и снежную погоду, - написали концессионеры в официальном паблике парка во ВКонтакте. – Пирамидальные тополя имеют изреженную крону с частично усохшими скелетными ветвями, корни местами обнажены, стволы поражены грибком, имеются морозобойные трещины. Они были высажены в 50-х годах прошлого века, их жизненный цикл подходит к концу. Предлагают вырубить 95 вязов, 19 тополей, один клен и одну яблоню домашнюю.

А вместо них до середины ноября высадить 27 крупномеров (высотой на момент высадки не менее 2,5 м и диаметром ствола не менее 8 см) - клена красного и сахаристого, липы крупнолистной. А до конца апреля 2021 года посадить на центральной аллее хвойники: 14 туй «Смарагд», 10 туй «Брабант», 10 можжевельников «Скайрокет», 16 горных сосен. А также 200 саженцев кизильника блестящего.

Концессионеры уже заключили договор с питомником и готовы все высадить в течение двух-трех недель после данного мэрией разрешения.