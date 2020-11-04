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Вандалы облили краской знак Большой Воронежской экотропы

Кроме того, на маршруте устроили свалку
Ярослав ИВАНОВ
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фото из аккаунта Алексея Саниева

фото из аккаунта Алексея Саниева

Создатель Большой Воронежской экотропы Алексей Саниев возмущен поступком вандалов, обливших черной краской недавно установленный знак на туристическом маршруте.

- Более восьми лет я создаю экотропу. Нет, я, конечно, знал «где мы живем» и «с кем мы живем», но у меня были какие-то надежды, что люди изменятся. И они не оправдались. Мы провели большую работу, что бы рассказать воронежцам о их богатом историческом наследии, научить любить родную землю, нашу природу, создали в Воронеже новый уникальный туристский маршрут мирового уровня. Но красивый входной знак у городища на повороте к поселку Рыбачий, рассказывающий о поселениях древних славян 8-11 веков, о раннем летописном Воронеже, установленный нами месяц назад, "ничтожество" специально облило черной краской. Параллельно начали разбирать резную деревянную крышу, а рядом притащили и устроили свалку, - написал в своем аккаунте во ВКонтакте Алексей Саниев. - Я знал, что есть "нелюди" которые писают в вечный огонь, ломают надгробия героев, поджигают лес, катаются на мопедах по могилам жертв фашистской оккупации. Я не знал, что их так много! Они живут рядом с нами... Булгаковские «шариковы» до сих пор диктуют правила жизни, поэтому в Воронеже везде и разруха...

фото из аккаунта Алексея Саниева

фото из аккаунта Алексея Саниева

Автор Большой экотропы на эмоциях обмолвился, что отмывать входной знак с информацией о Древнем Воронеже не будут - «Пусть город живет с таким испачканным краской лицом», отмечает Саниев.

- Мы почти закончили информационное наполнение тропы, это очень красивые, познавательные аншлаги и конструкции. Все кому дорога наша Родина, спешите увидеть, запечатлеть, узнать, приводите с собой в лес детей... Скоро "нелюди" все поломают и ничего не останется, - добавил расстроенный автор экомаршрута.