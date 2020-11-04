У жительницы Воронежской области в ночном клубе украли паспорт, телефон и карту

В Борисоглебске поймали вора, обокравшего в ночном клубе 20-летнюю девушку.

Красотка тусовалась, весело проводила время, а потом обнаружила, что исчезли смартфон, документы и банковская карта.

Оперативники быстро вычислили подозреваемого, 25-летний задержанный признался, что совершил кражу, пока беспечная девушка отвлеклась. Парню грозит до пяти лет лишения свободы.

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