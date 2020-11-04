Воронежцы отметят День народного единства и Казанскую концертом

На концерте выступят «Воронежские девчата». Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

4 ноября воронежцы отмечают День народного единства и Казанскую. В 16.00 в филармонии пройдет праздничный концерт, на который можно сходить по пригласительным (взять их можно в кассе филармонии).

В программе выступят Губернаторский эстрадно-духовой оркестр, мужской хор Воронежской филармонии, ансамбль «Воронежские девчата». Концерт пройдет с соблюдением всех санитарных норм.

В Воронежской областной детской библиотеке можно посмотреть книжно-иллюстративную выставку «Разные жители одной страны», посвященную Дню народного единства.

Воронежский центр народного творчества и кино предлагает посмотреть два онлайн-проекта: «Традиции национального искусства» (в рамках областного фестиваля «Воронеж многонациональный»), и «Мы в памяти храним свою культуру» (в рамках областной выставки «Мир стоит на мастерах»).