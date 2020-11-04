В Воронеже движение под виадуком на 9 января обещают открыть к декабрю

Ориентировочно движение под путепроводом на 9 Января запустят к декабрю, сообщили в мэрии Воронежа. Напомним, несмотря на то, что реконструированный виадук открыли 1 октября (пока там можно следовать по четырем полосам из шести, кроме пешеходов и грузовиков, для которых движение еще закрыто), под сооружением продолжаются ремонтные работы. Еще необходимо забетонировать подпорные стены, обустроить конусы и лестничные сходы, покрасить путепровод и смонтировать на нем освещение. Дорогу под виадуком откроют только после завершения этих работ.

Напомним, виадук на 9 января восстанавливали почти год. А в конце октября начали реконструкцию путепровода у «Работницы». Его планируют открыть в январе 2021 года.