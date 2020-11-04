Воронежцев приглашают посмотреть, что творится ночью в драмтеатре

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Кольцовский театр в честь "Ночи искусств-2020", которая из-за ограничений по коронавирусу проходит онлайн, приглашает посмотреть, как проводили акцию в 2017-м году.

Запись перформанса «Ночной хозяин театра» можно увидеть на сайте театра в разделе "Видео" до девяти вечера 4 ноября. Магическая музыкальная постановка, поставленная к акции «Ночь в театре 2017» Романом Слатвинским, показывает, что происходит в театре, когда гаснет свет и часы бьют полночь. Из сумрака времен появляется его незримый ночной хозяин, и оживают персонажи сатиры и драмы - Арлекин, Коломбина, Пьеро. Они вновь и вновь разыгрывают на сцене вечные сюжеты - любовь, соперничество, ревность...

Персонажей перфоманса воплотили артисты Магдалена Магдалинина, Юрий Смышников, Александр Рубан, Роман Слатвинский, Милена Хорошко.