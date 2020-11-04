Воронежский драмтеатр запустил квест для детей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Кольцовский театр запустил в Воронеже детский квест, придуманный Большим детским фестивалем, участником программы которого стал наш театр (спектакль «Чук и Гек» можно посмотреть на сайте grandkidsfest.ru до 6 ноября).

В рамках квеста у здания Кольцовского театра размещают серию плакатов с закодированным видеоизображением, которое считывается смартфоном или планшетом при помощи программы распознавания QR-кода. На плакатах зашифрованы творческие задания от героев фестивальных спектаклей – в разной возрастной категории: до 6 лет (шесть заданий), 7-11 лет (восемь заданий) или 12-16 лет (семь заданий).

- Мы живем в интересное время, когда не мы идем в театр, а театр идет к нам. Герои спектаклей-номинантов Фестиваля выходят за рампу театральной сцены и отправляются в путешествие по городу. Пожалуй, наш квест сегодня одна из немногих доступных и безопасных форм культурного досуга для детей, да еще и на свежем воздухе, да и в компании с современными технологиями, гаджетами. Нет сомнений, что это лучшая альтернатива онлайн, от которого все изрядно устали, – отмечает худрук Международного Большого детского фестиваля Сергей Безруков.

Квест продлится до 30 ноября.