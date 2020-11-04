Воронежцам негде сдать плазму с антителами для лечения зараженных коронавирусом

фото из архива "КП". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Переболевшие коронавирусом воронежцы продолжают интересоваться: можно ли где-то в регионе сдать кровь с антителами для лечения других пациентов. Ведь, например, в столице такой опыт активно применяется.

В департаменте здравоохранения Воронежской области нам рассказали, что в регионе не заготавливают плазму от людей, перенесших коронавирус, и в принципе не используют ее для лечения зараженных COVID-19. Это связано с тем, что эффективность подобного способа еще не доказана. К тому же, у медиков нет уверенности, что процедура безопасна и для донора, организм которого мог не восстановиться полностью после инфекции.

- Если доказательства эффективности будут получены и медорганизации сделают заявку на получение плазмы, то воронежская служба крови начнет ее производство в кратчайшие сроки. У нас есть все технические возможности, - добавили в облздраве.

Список учреждений, которые принимают плазму от доноров уже сейчас, можно посмотреть на сайте Службы крови. По всей стране их всего около 40.