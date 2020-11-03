В Воронеже нелегальным банкирам, «прокрутившим» 606 миллионов рублей, грозит четыре года тюрьмы

Дошло до суда уголовное дело 40-летнего воронежца и его 31-летней знакомой. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, с марта 2016-го по апрель 2019 года клиенты перечисляли на расчетные счета подконтрольных подпольных банкирам организаций не менее 606 миллионов рублей под видом оплаты товаров и выполнения работ и оказания услуг. 0,5 процентов от этих операций доставалась организаторам аферы. Таким образом, подпольные банкиры положили в карман не менее 3 миллионов рублей.

Уголовное дело по этой незаконной банковской деятельности, возбужденное по части 1 статьи 172 УК РФ, направили в Центральный районный суд. 40-летнему воронежце и его 31-летней сообщнице грозит до четырех лет лишения свободы.