В крупном райцентре Воронежской области переизбрали мэра

Иван Нежельский. Фото: с сайта voronezh.er.ru

Во вторник, 3 ноября, на сессии Совета народных депутатов переизбрали мэра Богучара Ивана Нежельского.

Конкуренцию на выборах 64-летнему главе города попытался составить 58-летний тренер по греко-римской борьбе Богучарской спортивной школы Борис Журба. Все девять депутатов, однако, поддержали кандидатуру Ивана Невежельского.

Нынешний глава администрации Богучара находится на этом посту с 2010 года. В 2015 году Нежельского переизбрали, теперь повторили эту процедуру. Таким образом, полномочия мэра продлили до 2025 года.

Справка «КП»

Иван Нежельский родился 6 мая в селе Луговое Богучарского района. В 1980 году закончил Воронежский сельскохозяйственный институт по специальности «агрономия», работал по специальности до 2000 года. Неоднократно избирался депутатом органов местного самоуправления Богучара и Богучарского района. В декабре 2000 года был избран главой местного самоуправления города Богучара. В 2005 году с отличием окончил Воронежский филиал Российской академии государственной службы при Президенте РФ. Нежельскому присуждена квалификация менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 2005 года и по март 2009 года работал консультантом Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов. С марта 2009-го стал первым заместителем главы администрации Чертковского района Ростовской области. Затем вернулся в родные пенаты и в марте 2010 года был избран главой Богучара.