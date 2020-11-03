В Воронеже девушка выпала из окна шестого этажа

Свидетели ЧП сообщили, что девушку увезли на скорой. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Воронеже снова произошел несчастный случай, связанный с падением с высоты. Очевидцы сообщили, что 2 ноября под окнами дома на улице Семилукской Советского района нашли девушку. Якобы она выпала из окна шестого этажа. И была жива, когда ее увозили на скорой.

В региональном ГУ МВД подтвердили факт происшествия и сообщили, что передали материалы о ЧП в СУ СК. В Следственном комитете сообщили, что информация об этом несчастном случае к ним пока не поступала.

Напомним, 31 октября в 15.30 20-летняя девушка выпала с балкона 15 этажа дома № 79 на улице Лизюкова и разбилась насмерть.