В Воронежской области вынесли приговор мужчине, укравшему букет цветов для своей девушки

Романтичному рецидивисту дали год исправительных работ с удержанием 5 процентов заработка. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В Бобровском районном суде вынесли приговор 28-летнему жителю Боброва. Мужчину признали виновным в краже букета цветов, стоившего 3,5 тысячи рублей.

По данным следствия, 18 августа в Боброве этот субъект, будучи в изрядном подпитии, зашел в цветочный павильон. Попросил 34-летнюю продавщицу сделать ему дорогой букет цветов. Девушка выполнила просьбу. А посетитель выхватил у нее букет и ушел.

Оперативники вскоре задержали похитителя цветов. Он заявил, что хотел помириться со своей девушкой, потому и пошел на эту кражу. Полицейские нанесли визит даме его сердца. Узнав, каким путем ее ухажер достал букет, та без особых сожалений с ним рассталась.

Мужчина возместил ущерб. Однако в суде учли не только это, но и его преступное прошлое: ранее 28-летний житель Боброва был судим за торговлю наркотиками и кражи. В итоге его приговорили к году исправительных работ с удержанием в доход государства 5 процентов заработка.