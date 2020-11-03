Виновник ДТП в центре Воронежа, покалечивший водителя «Лады», отказался возмещать ущерб

На место ДТП выезжали пожарные. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские передали в суд уголовное дело 19-летнего жителя Белгородской области.

24 апреля 2020 года в 22.08 в Воронеже этот молодой человек ехал на «Хендэ Акцент» по улицы Плехановской со стороны Никитинской в направлении Пушкинской. Он въехал на перекресток с улицей Фридриха Энгельса, не остановившись на красный свет. Навстречу в это время двигался ВАЗ-211540, которым управлял 23-летний житель Советского района. «Лада» ехала со стороны Куколкина в направлении Среднемосковской. Машины столкнулись. «Ладу» после этого отбросило на ехавший в попутном направлении «Рено-Сандеро», которым рулил 29-летний воронежец.

Удар был сильный: машины погнуло изрядно. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

23-летний водитель «Лады» получил множество переломов. Его здоровью был причинен тяжкий вред. Во время следствия юноша, управлявший «Хендэ», свою вину в ДТП признал, однако причиненный ущерб так и не возместил.

Уголовное дело направили в Центральный районный суд Воронежа. Белгородскому водителю грозит до двух лет лишения свободы.