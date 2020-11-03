В Воронеже двое грабителей пытали женщину утюгом, требуя деньги

Мерзавцы прижимали горячий утюг к лицу женщины. Фото: Иван МАКЕЕВ

В октябре помощи у полицейских попросила 43-летняя жительница Советского района. На нее напали двое знакомых и ограбили. И что еще страшнее для женщины, обезобразили ей лицо.

Стражи порядка выяснили, что эти двое негодяев пришли к ней вечером. Женщина впустила их. Они сразу стали требовать деньги. Получив отказ, мерзавцы начали пытать хозяйку горячим утюгом, прижимая его к лицу. Нанесли ей несколько ожогов, избили. А потом ушли, прихватив с собой собаку женщины – той-терьера – и 15 тысяч рублей.

Полицейские задержали в Воронеже одного из отморозков – 27-летнего жителя столицы Черноземья. На допросе он отказался давать показания. Ему придется отвечать в суде по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой», предусматривающей от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Второго участника нападения на женщину пока разыскивают.

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