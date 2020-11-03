В Воронеже с ливнеприемников срезают декоративные элементы

фото управы Ленинского района

В Ленинском районе Воронежа сотрудники комбината благоустройства

приступили к модернизации решёток ливнеприемных колодцев сети ливневой канализации.

Специалисты пришли к выводу, что декоративные элементы этих решеток осенью сильно засоряются листвой, которая во время дождя задерживает сток воды.

Эти декорации рабочие срезают с помощью "болгарки", что не нарушает целостность, функциональность и прочность конструкции.

- Эти работы выполняются в местах наиболее подверженных подтоплениям, - рассказали в управе Ленинского района.