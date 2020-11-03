Воронежский «Буран» расстался с нападающим, который провел в команде всего месяц

Тимур Шингареев продолжит карьеру в другом клубе. Фото: с сайта ХК «Буран»

«Буран» расторг контракт с 26-летним нападающим Тимуром Шингареевым. Форвард пришел в воронежскую команду в конце сентября. Ранее он доставлял немало хлопот обороне «ураганных», играя за «Тамбов».

Увы, создавать неприятности у ворот соперников «Бурана» у Шингареева получалось значительно хуже. Тимур в итоге сыграл за «ураганных» девять игр и набрал всего два очка (один гол и одна результативная передача). Прямо скажем, плохие показатели для форварда. А еще, когда Шингареев был на площадке, «Буран» пропустил на пять шайб больше, чем забил.

В итоге контракт решили разорвать по обоюдному согласию.