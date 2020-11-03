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Спорт

Воронежский «Буран» расстался с нападающим, который провел в команде всего месяц

У Тимура Шингареева в составе «ураганных», что называется, «не пошло»
Юрий КОЗЛОВ
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Тимур Шингареев продолжит карьеру в другом клубе.

Тимур Шингареев продолжит карьеру в другом клубе.

Фото: с сайта ХК «Буран»

«Буран» расторг контракт с 26-летним нападающим Тимуром Шингареевым. Форвард пришел в воронежскую команду в конце сентября. Ранее он доставлял немало хлопот обороне «ураганных», играя за «Тамбов».

Увы, создавать неприятности у ворот соперников «Бурана» у Шингареева получалось значительно хуже. Тимур в итоге сыграл за «ураганных» девять игр и набрал всего два очка (один гол и одна результативная передача). Прямо скажем, плохие показатели для форварда. А еще, когда Шингареев был на площадке, «Буран» пропустил на пять шайб больше, чем забил.

В итоге контракт решили разорвать по обоюдному согласию.