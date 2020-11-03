Под Воронежем завели дело за антисанитарию в собачьем приюте

Собак в семилукском приюте держали в черном теле. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сотрудники прокуратуры Семилукского района проверили жалобы местных жителей на соблюдение ветеринарных законов в приюте для собак в Семилуках на улице Ушакова. Туда по муниципальным контрактам привозят животных не только из Семилукского, но и из Бобровского, Верхнехавского, Каменского, Кантемировского, Новохоперского, Новоусманского, Рамонского, Поворинского, Россошанского, Панинского районов области и даже из Коминтерновского района Воронежа.

В ходе совместной проверки со специалистом регионального управления ветеринарии сотрудники надзорного ведомства выяснили, что вход на территорию приюта не оборудован дезинфекционными принадлежностями.

Индивидуальный предприниматель, содержащий приют, не смог предоставить сведения о проведении осмотров, вакцинации против бешенства и иных заболеваний содержащихся в заведении собак. Необходимый по закону договор с ветеринарной клиникой не заключен.

Стерилизованные собаки и животные, еще не прошедшие эту процедуру, содержатся в одних клетках. Также не соблюдены нормы размеров клеток – они слишком тесные. Нет площадки для выгула собак. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация в приюте не проведены. То есть, там царит полнейшая антисанитария.

Сотрудники районной прокуратуры возбудили в отношении индивидуального предпринимателя административное дело по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил». Его направили для рассмотрения в управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям. Содержателю приюта грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.