В Воронеже на организацию, обслуживающую космос, завели уголовное дело за невыплату зарплаты на 45 миллионов

Зарплату людям не выдавали с июня по сентябрь 2020 года. Фото: из архива «КП»

Сотрудники прокуратуры Левобережного района проверили жалобы на невыплату зарплат в АО «Русавиаинтер», занимающимся производством частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов. И выяснили, что там задолжали зарплату 365 сотрудникам на сумму более 45 миллионов рублей. Людям не отдавали законно заработанные деньги с июня по сентябрь 2020 года.

В отношении АО «Русавиаинтер» возбудили административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы». Материалы прокурорской проверки направили в следственный отдел по Левобережному району регионального СУ СК. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации».

Ответственность по этой уголовной статье, - штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.