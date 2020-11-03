Устроивший гонку с воронежской полицией «лихач» выставил свое авто на продажу

Скриншот объявления

Житель Новой Усмани, прославившейся тем, что устроил пьяную гонку от полицейских по «выделенке» на Северном мосту в Воронеже, выставил свое знаменитое авто на продажу. Объявление появилось на сервисе Avito в понедельник, 2 ноября.

Там прикреплено несколько фотографий салатового BMW 335i без колеса, а также видеосюжет об участии иномарки в побеге от правоохранителей. Владелец предлагает купить авто за 500 тысяч рублей.

Продавец, кстати, указал, что автомобиль «битый», но с оговоркой: «не участвовал в ДТП». Среди прочих характеристик – машина на транзитных номерах, двигатель и фары целы, в багажнике два сабвуфера и три усилителя звука, салон цел. Кроме того, цена не окончательная. «Лихач» готов торговаться.

Напомним, инцидент с пьяной гонкой по «выделенке» произошел 22 октября. Хаотично движущийся BMW полицейские заметили ночью на проспекте Революции. Однако на требования остановиться водитель лишь нажал педаль газа. Последовала погоня. Его удалось остановить на Северном мосту. При выезде на «встречку» у него оторвало колесо.

Когда сотрудники ДПС все же сумели его задержать, водитель отказался проходить медицинское освидетельствование, хотя и признал, что пьян.

Правоохранители составили в отношении него пять административных протоколов. Позже выяснилось, что у мужчины еще и просрочены права. Суд Железнодорожного района назначил ему 10 суток административного ареста.