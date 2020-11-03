Tele2 расширила покрытие сети в 116 населенных пунктах Воронежской области

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Работы по расширению сети в III квартале текущего года коснулись 116 населенных пунктов региона. Сегодня высокоскоростной мобильный интернет четвертого поколения доступен 99% жителей Воронежской области.

Tele2 продолжает расширять территорию покрытия и реализует проект по оснащению всех базовых станций в Воронежской области технологией LTE. С начала июля текущего года специалисты технической дирекции провели модернизацию оборудования в 30 районах области, работы по расширению сетевой инфраструктуры коснулись 116 населенных пунктов региона. Значительно улучшилось качество мобильного интернета в Аннинском, Бобровском, Богучарском, Борисоглебском, Бутурлиновском, Воробьевском и Грибановском районах области.

Сетевая инфраструктура Tele2 была усилена новыми объектами связи и в столице региона – Воронеже. Проведенные работы позволили значительно улучшить качество передачи сигнала и увеличить емкость сети в местах с высокой концентрацией абонентов. Помимо прочего, техническая служба оператора модернизировала сетевое оборудование и улучшила покрытие на территории современных жилых комплексов «Русский Авангард», «Олимпийский» и «Грин Парк». Также Tele2 усилила покрытие сети вдоль транспортной магистрали М4.

На сегодняшний день услуги высокоскоростного интернета 4G и качественной голосовой связи Tele2 доступны 99% жителей Воронежской области, а в зоне устойчивого покрытия 3G проживают 92% жителей региона.

Александр Гречишников, технический директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«В этом году большое число клиентов, включая тех, кто раньше не использовал весь функционал смартфона, освоили цифровой образ жизни. Онлайн-сервисы, которыми раньше пользовались единицы, теперь стали массовыми и привычными. Инвестируя в техническое развитие сети, прежде всего, мы заботимся о наших абонентах, чтобы они могли оставаться на связи в любой точке региона. Благодаря проведенным работам сеть успешно справляется с возросшей нагрузкой, и наши абоненты могут пользоваться услугами связи в самом высоком качестве».