В Воронежской области ищут перевернувшегося на лодке и пропавшего рыбака

Фото поисково-спасательного отряда Лиза Алерт

В Воронежской области пропал 45-летний Игорь Николаевич Шабельский. Информации о его местонахождении нет с 28 октября. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сегодня, 3 ноября.

Уточняется, что мужчина – житель Богучара. В тот день он поехал на дачу в деревне Дедовочка (Петропавловский район) рыбачить. На реку Дон они прибыли вместе с другом примерно в 17:00. Во время рыбалки лодка перевернулась, друг успел выбраться на берег, а Игорь пропал.

Приметы Игоря Николаевича Шабельского: рост 180 см, плотное телосложение, каштановые волосы, голубые глаза. В момент исчезновения он был одет в камуфляжный костюм, черные резиновые сапоги.