В Воронеже раскрыли кражу из торгового павильона

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Об очередной краже из павильона в дежурную часть отдела полиции № 3 по Воронежу сообщила продавец. Торговая точка находилась на улице Димитрова. Неизвестный украл сумку с деньгами, пока женщина занималась сортировкой товара. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 3 ноября.

Дверь в павильон была приоткрыта. Продавец увидела, что ее сумочка, в которой находилось 7 тысяч рублей, похищена, только когда освободилась. Она тут же вызвала полицейских. Злоумышленника удалось вычислить по камерам видеонаблюдений. Изучив видеозаписи, стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 40-летний воронежец. Правоохранители задержали его по месту проживания и доставили в отдел полиции.

Злоумышленник признался, что украл сумку, воспользовавшись невнимательностью потерпевшей. Деньги к тому времени он успел потратить. В данный момент он находится под подпиской о невыезде.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». За очередное преступление мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.