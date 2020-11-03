В Воронеже на охрану площади Ленина в новогодние праздники потратят 2,3 млн

Площадь в этом году оформят в стиле сказки «Снежная королева» Фото: из архива "КП"

Мэрия Воронежа проведет конкурс на охрану площади Ленина во время новогодних праздников. Максимальная цена контракта — 2,34 миллиона рублей. Такие данные следуют из аукционной документации.

С победившим участником заключат контракт. Согласно техзаданию, подрядчик за собственный счет должен установить передвижной мобильный пункт охраны на площади Ленина в центре Воронежа. Дежурить сотрудники должны будут с 5 декабря до 23 января включительно.

По условиям контракта, на площади Ленина в этот период должны находиться от 2 до 48 охранников.

Подать заявки на участие в торгах можно до 10 ноября. Сам аукцион пройдет 12 ноября.

Ранее стало известно, в какую сумму в этом году может обойтись установка Новогодней елки в центре. Мэрия Воронежа также объявила тендер. Предварительно на эти цели бюджет выделяет 1,94 миллиона рублей. Победителя конкурса назовут 9 ноября. Напомним, в этом году площадь оформят в стиле сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева».