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На воронежской телебашне включат праздничную подсветку в День народного единства

Световое шоу начнется в 18:00 4 ноября
Евгения ФРОЛОВА
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Шоу будет продолжаться до 22:00

Шоу будет продолжаться до 22:00

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Торжественное включение архитектурно-динамической подсветки воронежской телебашни на улице Карла Маркса состоится 4 ноября в День народного единства. Специалисты филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ» подготовили новый сценарий иллюминации, сообщили в пресс-службе организации.

180-метровое строение засверкает огнями в 18:00. Посмотреть световое шоу жители и гости столицы Черноземья смогут до 22:00. Подсветка раскрасится цветами Российского флага, народными узорами и надписью: «День народного единства».