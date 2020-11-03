На воронежской телебашне включат праздничную подсветку в День народного единства

Шоу будет продолжаться до 22:00 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Торжественное включение архитектурно-динамической подсветки воронежской телебашни на улице Карла Маркса состоится 4 ноября в День народного единства. Специалисты филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ» подготовили новый сценарий иллюминации, сообщили в пресс-службе организации.

180-метровое строение засверкает огнями в 18:00. Посмотреть световое шоу жители и гости столицы Черноземья смогут до 22:00. Подсветка раскрасится цветами Российского флага, народными узорами и надписью: «День народного единства».